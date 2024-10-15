Ядерные учения НАТО - к чему бы это? Гость программы "Это другое" - военный эксперт Андрей Богодель

Продлятся учения две недели и охватят восемь военных баз, в них будут задействованы 2 тыс. военных и 60 самолетов из 13 стран - бомбардировщики и истребители, способные нести ядерное оружие.

"На сегодняшний день бомбы B-61, которые используются с 60-х годов (они уже достигли 12 модификаций), будут применяться практически всеми 13 странами против конкретных государств. Прежде всего, это Россия и Беларусь, - рассказал Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.- Вот посмотрите, это первое учение для Марка Рютте в должности генерального секретаря такой организации, как Североатлантический альянс. Он уже отметил, что учения направлены на сдерживание возможной агрессии со стороны любых других государств. И НАТО должен показать, что он способен противостоять".