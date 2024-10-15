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Ядерные учения НАТО - к чему бы это? Гость программы "Это другое" - военный эксперт Андрей Богодель
НАТО решил показать свой ядерный кулак: накануне начались учения с тактическим ядерным оружием.
Суть их в том, чтобы отработать доставку и применение американского тактического ядерного оружия в Европе.
Продлятся учения две недели и охватят восемь военных баз, в них будут задействованы 2 тыс. военных и 60 самолетов из 13 стран - бомбардировщики и истребители, способные нести ядерное оружие.
"На сегодняшний день бомбы B-61, которые используются с 60-х годов (они уже достигли 12 модификаций), будут применяться практически всеми 13 странами против конкретных государств. Прежде всего, это Россия и Беларусь, - рассказал Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.- Вот посмотрите, это первое учение для Марка Рютте в должности генерального секретаря такой организации, как Североатлантический альянс. Он уже отметил, что учения направлены на сдерживание возможной агрессии со стороны любых других государств. И НАТО должен показать, что он способен противостоять".
Отметим, эти действия США разворачивают, нарушая Договор о нераспространении ядерного оружия.
Подробности 15 октября в вечернем эфире "Беларусь 1" - в программе "Это другое".
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