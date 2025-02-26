Ягодные плантации и зоосад - агроблогер из Червенского района строит новый туристический маршрут

Белорусский агросектор находится в топе направлений для самореализации, карьерного роста и инновационных экспериментов. Три года назад сельхозпредприятие "Агро-Лукомль" возглавил молодой руководитель Назар Мельников.

Составляющие его успешного дебюта - надежный коллектив, умные технологии и спартанская выносливость. Вместе с коллегами Назар Мельников привел в порядок без малого 90 га в Червенском районе. Часть угодий - плантация ягодного ассорти: жимолости японской селекции, голубики, клубники и черной смородины.

На этапе посадки коллектив отличился ударной работой - предприятие пополнило национальный реестр Книги рекордов Беларуси.

Урбанистические пейзажи Минска Назар Мельников сменил на пасторальные. Три года назад сфера интересов переключилась с большого спорта на агросектор. Баскетбольную площадку заменил природный ландшафт почти в 90 га и дебют в качестве руководителя предприятия "Агро-Лукомль".

Назар Мельников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e835a5c6-c0a1-488d-a7d9-1e803763cc46/conversions/e3406b9d-2ac7-4244-b920-026881e2e64d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e835a5c6-c0a1-488d-a7d9-1e803763cc46/conversions/e3406b9d-2ac7-4244-b920-026881e2e64d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e835a5c6-c0a1-488d-a7d9-1e803763cc46/conversions/e3406b9d-2ac7-4244-b920-026881e2e64d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e835a5c6-c0a1-488d-a7d9-1e803763cc46/conversions/e3406b9d-2ac7-4244-b920-026881e2e64d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Назар Мельников, директор ООО "Агро-Лукомль":

"Я на 100 % городской житель, у нас не было даже дачи. Все время я прожил в городе в квартире. Единственное, летом выезжал в Калининград, в Россию, на Балтийское море. Там я, наверное, впервые познакомился с голубикой. Поэтому сейчас и у нас высажена голубика. Начал изучать рынок, понял, что есть недостаток жимолости и черной смородины, хотя, казалось бы, это самая популярная на постсоветском пространстве культура".

Именно с черной смородиной связан вкус первого рекорда. На агропьедестале высокая скорость посадки ягоды.

"Мы умеем работать быстро, за это мы получили место в национальном реестре Книги рекордов Беларуси - за самую быструю посадку черной смородины. Мы высадили 8 га за 10 часов", - отметил Назар Мельников.

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Тонкости сферы АПК Назар Мельников постигает самостоятельно, без профильного образования. Анализирует белорусский рынок и строит бизнес-планы.

Мы максимально технически оснащенная компания. Мы не зависим от погоды - пользуемся капельным поливом, который полностью контролируется за счет датчиков влажности, температуры и микроэлементов. Назар Мельников

Инициативы и агроинновации молодого руководителя поддерживает коллектив.

Ягодные плантации, агроусадьба, дом для экзотических животных и новый туристический маршрут - пока можно только визуализировать мечту молодого руководителя.

От бизнес-идеи до настоящего агрокластера - амбициозная цель прокладывает маршрут по Червенскому району. В прошлом году здесь закипела работа. Начали с подготовки земли. На это ушло 4 месяца. Акцент делали и на фауне: на территории будут экомаршруты и зоосад с экзотическими животными.

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Среди новоселов - пакистанские козы камори, мраморные черные коровы, вьетнамские свиньи, лани, лошади, ослики и пони. Для прогулок на свежем воздухе есть вольер площадью 80 соток.