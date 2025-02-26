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Ягодные плантации и зоосад - агроблогер из Червенского района строит новый туристический маршрут
Белорусский агросектор находится в топе направлений для самореализации, карьерного роста и инновационных экспериментов. Три года назад сельхозпредприятие "Агро-Лукомль" возглавил молодой руководитель Назар Мельников.
Составляющие его успешного дебюта - надежный коллектив, умные технологии и спартанская выносливость. Вместе с коллегами Назар Мельников привел в порядок без малого 90 га в Червенском районе. Часть угодий - плантация ягодного ассорти: жимолости японской селекции, голубики, клубники и черной смородины.
На этапе посадки коллектив отличился ударной работой - предприятие пополнило национальный реестр Книги рекордов Беларуси.
Урбанистические пейзажи Минска Назар Мельников сменил на пасторальные. Три года назад сфера интересов переключилась с большого спорта на агросектор. Баскетбольную площадку заменил природный ландшафт почти в 90 га и дебют в качестве руководителя предприятия "Агро-Лукомль".
Назар Мельников, директор ООО "Агро-Лукомль":
"Я на 100 % городской житель, у нас не было даже дачи. Все время я прожил в городе в квартире. Единственное, летом выезжал в Калининград, в Россию, на Балтийское море. Там я, наверное, впервые познакомился с голубикой. Поэтому сейчас и у нас высажена голубика. Начал изучать рынок, понял, что есть недостаток жимолости и черной смородины, хотя, казалось бы, это самая популярная на постсоветском пространстве культура".
Именно с черной смородиной связан вкус первого рекорда. На агропьедестале высокая скорость посадки ягоды.
"Мы умеем работать быстро, за это мы получили место в национальном реестре Книги рекордов Беларуси - за самую быструю посадку черной смородины. Мы высадили 8 га за 10 часов", - отметил Назар Мельников.
Тонкости сферы АПК Назар Мельников постигает самостоятельно, без профильного образования. Анализирует белорусский рынок и строит бизнес-планы.
Мы максимально технически оснащенная компания. Мы не зависим от погоды - пользуемся капельным поливом, который полностью контролируется за счет датчиков влажности, температуры и микроэлементов.
Инициативы и агроинновации молодого руководителя поддерживает коллектив.
Ягодные плантации, агроусадьба, дом для экзотических животных и новый туристический маршрут - пока можно только визуализировать мечту молодого руководителя.
От бизнес-идеи до настоящего агрокластера - амбициозная цель прокладывает маршрут по Червенскому району. В прошлом году здесь закипела работа. Начали с подготовки земли. На это ушло 4 месяца. Акцент делали и на фауне: на территории будут экомаршруты и зоосад с экзотическими животными.
Среди новоселов - пакистанские козы камори, мраморные черные коровы, вьетнамские свиньи, лани, лошади, ослики и пони. Для прогулок на свежем воздухе есть вольер площадью 80 соток.
Буднями молодого руководителя и его предприятия вдохновляется аудитория подписчиков в 17 тыс. человек, которые наблюдают за историями, пропитанными любовью к родине и благородному труду на земле.