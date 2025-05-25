"Тшасковский будет за политику согласно с европейской унией. Я думаю? что он будет в коалиции желающих, которая хочет вмешаться в военный конфликт на Украине. Но Навроцкий будет слушать, что говорят в США. Дело в том, что неоконсервативисты в Польше и Навроцкий дальше верят, что у США есть какой-то план на Европу и на наш регион. Они не смогли подумать, что Трамп уже просто не хочет, у него нет ресурсов, нет денег, чтобы дальше платить агрессивной антироссийской политике. Они еще этого не знают, а может, не хотят знать. Я думаю, что не будет в Польше независимого президента, у которого есть взгляд на польскую независимость. Это будут два разные патроны - один в Брюсселе, второй в Вашингтоне. Хотя в Вашингтоне уже не хотят об этом слышать и этим заниматься", - отметил Томаш Янковский.