Январь объявлен месяцем религиозного туризма в Беларуси. Туристов ждут старинные церкви и костелы. К тому же в этом году столетие отмечает католическая епархия. Разработаны маршруты, экскурсии на разных языках, яркие презентации святынь. Лидером по-прежнему является гродненское направление. Маршрут включает в себя 460 сакральных мест, в числе которых и Коложская церковь XII века.

За год состоялось более 7 тыс. экскурсий по святым местам. Путешествия можно совместить и со спортом. В этом году организуют велопробег. Маршрут пройдет через соборы и церкви. Пока задумка на пять дней велопутешествий со стартом в каждом регионе и завершением в столице.