Японский сад, магнолии и гиацинты. Ботанический сад стал настоящей природной сенсацией Минска

Центральный ботанический сад НАН Беларуси этой весной стал настоящей природной сенсацией столицы. Пока город только просыпался от зимней дремы, его аллеи уже утопали в цветах сакуры, магнолий и гиацинтов.





Любители природы спешат за вдохновением, кадрами и умиротворением. К новому сезону Ботанический сад открыл и новую локацию - японский сад, созданный по всем канонам Востока: с камнями, водой, хвойными растениями и бонсай.