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Японский сад, магнолии и гиацинты. Ботанический сад стал настоящей природной сенсацией Минска
Центральный ботанический сад НАН Беларуси этой весной стал настоящей природной сенсацией столицы. Пока город только просыпался от зимней дремы, его аллеи уже утопали в цветах сакуры, магнолий и гиацинтов.
Любители природы спешат за вдохновением, кадрами и умиротворением. К новому сезону Ботанический сад открыл и новую локацию - японский сад, созданный по всем канонам Востока: с камнями, водой, хвойными растениями и бонсай.
Также из новинок - выставка большой коллекции нарциссов, увидеть которую можно по 4 мая. Напомним, Центральный ботанический сад открыт для посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.