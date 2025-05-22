Яркие ленты, благодарность и слезы прощания. Для лучших выпускников прозвенел последний звонок

24 мая по всей стране прозвучат последние звонки для школьников. В молодежной столице Беларуси - Гомеле - проходит республиканский выпускной.

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Прозвенел республиканский последний звонок. Это было очень трогательно, красиво. Был вальс, тот самый знаменитый прощальный вальс, который тоже никого не оставил равнодушным. Самыми яркими, живыми эмоциями с нами поделятся два замечательных человека, выпускника гимназии № 36 города Минска.

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"Испытала удивление, восторг и радость", - поделилась впечатлениями Владислава.

"Эмоции одновременно радостные и грустные, но приходит осознание того, что вот настал конец той самой детской беззаботной школьной жизни, но все же нужно двигаться дальше и развиваться, и учиться уже непосредственно в университете. Эмоции на этот вечер грандиозные. Планирую зажечь на танцполе и, конечно же, станцевать медлячок", - рассказал Даниил.