Яркие моменты праздника Победы в Бресте - как жители и гости хранят историческую память

В Бресте сегодня яркие события - парад военной техники, митинг-реквием и акция "Споем песню Великой Победы вместе".

Брестская крепость по традиции стала основной локацией праздничных торжеств. Сегодня легендарная цитадель буквально утопает в цветах - наследники Победы помнят подвиг героев.

Он бессмертен, как и наша память. Открыл большую программу в Бресте парад с участием военной техники разных лет. В том числе времен Великой Отечественной. Всего более 60 единиц.

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Торжественной колонной по городу в Брестскую крепость, которая вот уже 60 лет носит почетное звание "Крепость-герой" наравне с 12 городами, вошли военнослужащие, жители и гости региона.

"Мы приехали из России - г. Огненска Калужской области. Мы сегодня здесь, потому что это большой праздник. В нашей семье есть тоже участники Великой Отечественной войны. Мы о них помним. Мы гордимся", - сказал мальчик.

"В нашей семье тоже есть герои, отдавшие свою жизнь за свободу и независимость нашей страны. Мы гордимся своими дедами и растим своих детей в духе патриотизма и памяти", - рассказала женщина.

На митинг-реквием в честь Великой Победы легендарная цитадель приняла порядка 70 тыс. человек. Живые цветы легли к Вечному огню, плитам мемориала и знакам городов-героев. В память о погибших - минута молчания.

Евгений Король, бывший малолетний узник фашистских концлагерей:

"День Победы - он сопровождает всю мою жизнь. Это великий праздник. Победила Красная армия самую мощную на тот период армию мира. Наша основная задача сейчас - жить интересами своей страны".

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Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Всегда ощущаешь тот героизм и тот подвиг, который совершили наши люди, защищая Брестскую крепость, защищая нашу землю, освобождая ее от врага. Мы чувствуем то давление, которое оказывают на нас европейские страны. И одна из главных задач - защитить эту правду. Защитить историческую правду".

Сегодня праздничные площадки размещены в разных уголках города. Представлено немало тематических выставок: от книжных до военной техники. Всюду звучат песни победного мая.