Яркие впечатления, интересные маршруты и национальный колорит предлагают на "ОТДЫХе-2026"
Сделать туризм национальным проектом - одна из приоритетных задач на пятилетку в Беларуси. Во время туристической недели жители и гости нашей страны открывают новые горизонты.
9 апреля стартовала международная выставка-ярмарка "ОТДЫХ-2026".
В рамках туристической недели мы уже распробовали Беларусь на вкус, были названы лучшие рестораны. За "деловым столом" построили мосты между людьми, которые говорят на "одном языке". И вот собираем чемодан и отправляемся в яркое путешествие на "ОТДЫХ-2026".
10 стран и около 200 участников от Кубы до Сахалина. Международные и региональные структуры, туроператоры, гостиницы и санатории, музеи и страховые организации - под одной крышей. Международная выставка-ярмарка на 3 дня развернулась в Минске.
"Пришла на выставку в поисках туров по России, потому что Беларусь уже изъездили. Представлены национальные костюмы, очень нравится. Можно попробовать какую-то закуску, потрогать хаски. Но мы были в этом парке", - рассказала посетительница.
"Мы находимся на краю дремучей Голубицкой пущи. У нас 32 хаски. У нас хаски-терапия", - рассказала девушка у стенда.
Угощают мороженым, фермерскими сырами, хлебом из печи и турецким кофе. С помощью виртуальной реальности можно оказаться, например, на территории заповедной зоны.
Ольга Зухта, специалист по туризму национального парка "Припятский":
"Экскурсии по музею природы, музею под открытым небом, речные прогулки, экскурсия в сафари-парк, экологические маршруты у нас есть".
В 2025 году представители 80 государств посетили наши санатории
Именно лечебно-оздоровительный туризм в нашей стране - в топе. В прошлом году санатории Беларуси посетили представители 80 государств. Это около 260 тыс. иностранцев. Рекордное количество.
Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
"Если мы сейчас говорим о том, что коечный фонд составляет 27 тыс. мест санаторно-курортных учреждений, то еще треть количества этих мест добавится. Это будет в каждом регионе без исключения".
За 2025-й услугами белорусских туристических организаций воспользовались 3,5 млн человек. Растет популярность и внутреннего туризма. Белорусы больше выбирают однодневные экскурсии.
Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму Беларуси:
"Государственная программа "Туризм", естественно, рассчитана на то, чтобы мы выполнили приоритет. Программа социально-экономического развития достигла показателей 4,5 % доли туризма в ВВП. В государственную программу включено более 130 мероприятий и масштабное обновление туристической инфраструктуры. Подчеркиваю, что только там, где это необходимо, исходя из туристических потоков".
В странах СНГ темпы роста развития туротрасли ежегодно превышают среднемировые. А Беларусь - в топ-3 по устойчивому развитию туризма.