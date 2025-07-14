Покажи достижения страды и стань победителем. Мининформации Беларуси объявляет конкурс среди СМИ

Министерство информации совместно с Белорусским профессиональным союзом работников культуры, информации, спорта и туризма объявляет старт республиканского творческого конкурса среди журналистов СМИ на тему уборочной кампании 2025 года "Хвала рукам, что пахнут хлебом". Об этом сообщили в Министерстве информации.

К участию в конкурсе допускаются журналисты и творческие работники печатных и телерадиовещательных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий, которые состоят в рядах отраслевого профсоюза, по представлению редакции средства массовой информации, информационного агентства, в соответствии с номинациями конкурса.

На конкурс представляются материалы, опубликованные в печати или вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ, размещенные на интернет-сайтах в период уборочной кампании 2025 года.

Основные цели конкурса - реализация задач государственной информационной политики в развитии аграрного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности страны, формирование уважения к человеку труда, показ ярких достижений во время уборочной страды, содействие воспитанию трудолюбия у молодежи на примере лучших экипажей комбайнеров, трудовых коллективов.

Конкурс проводится по следующим номинациям:



"Лучший авторский материал (очерк, репортаж, специальный проект) в республиканских печатных СМИ и сетевых изданиях";



"Лучший авторский материал (очерк, репортаж, специальный проект) в региональных печатных СМИ и сетевых изданиях";



"Лучший авторский материал (видеосюжет, репортаж, специальный проект), вышедший в эфир республиканских телевизионных или радиовещательных СМИ";



"Лучший авторский материал (видеосюжет, репортаж, специальные проекты), вышедший в эфир региональных телевизионных или радиовещательных СМИ";



"Лучший фотоматериал в республиканских печатных СМИ и сетевых изданиях"; "Лучший фотоматериал в региональных печатных СМИ и сетевых изданиях".

В каждой номинации определяется один победитель, который будет отмечен дипломом конкурса и денежной премией в размере 20 базовых величин.

Заявки принимаются по 22 августа (включительно) по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей, 11, кабинет 402 с пометкой: "На конкурс "Хвала рукам, что пахнут хлебом".

Контактный телефон: +375 (17) 203-26-84, e-mail: ups@mininform.gov.by.