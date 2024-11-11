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Яркое начало новой жизни. Подарки от Президента вручили мамам, родившим малышей в новогоднюю ночь
Новая жизнь в новом году и счастливые моменты материнства.
В первую минуту 2025-го в Беларуси родилось 5 малышей: 4 девочки и 1 мальчик. Первенцы появились на свет в Витебске, Гродно, Лиде и Минске.
Маленьким звездочкам традиционно все внимание Президента. Сегодня с подарками от главы государства прямо в родильный дом к девочке Мирре и ее маме приехали пресс-секретарь Президента и министр здравоохранения.
Подарки от Президента вручили в Витебском областном роддоме
С подарками от Президента приехали сегодня и в Витебский областной роддом. Людмила Полтаржицкая из Глубокого с появлением дочки в новогоднюю ночь стала многодетной мамой. А Елена Бондаренко из Докшицкого района ощутила радость материнства в седьмой раз - у нее есть орден Матери.
Людмила Полтаржицкая, многодетная мама: "Такое внимание любому человеку будет приятно, тем более, что это еще связано с новогодним подарком. Очень приятно. Событие незабываемое. С сыновьями мы созвонились в первые часы. Все порадовались, поплакали от счастья".
Также поздравить мам и малышей пришли витебские футболисты. Эту традицию они поддерживают уже много лет.
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