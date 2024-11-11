Яркое начало новой жизни. Подарки от Президента вручили мамам, родившим малышей в новогоднюю ночь

Новая жизнь в новом году и счастливые моменты материнства.

В первую минуту 2025-го в Беларуси родилось 5 малышей: 4 девочки и 1 мальчик. Первенцы появились на свет в Витебске, Гродно, Лиде и Минске.

Маленьким звездочкам традиционно все внимание Президента. Сегодня с подарками от главы государства прямо в родильный дом к девочке Мирре и ее маме приехали пресс-секретарь Президента и министр здравоохранения.

Подарки от Президента вручили в Витебском областном роддоме

С подарками от Президента приехали сегодня и в Витебский областной роддом. Людмила Полтаржицкая из Глубокого с появлением дочки в новогоднюю ночь стала многодетной мамой. А Елена Бондаренко из Докшицкого района ощутила радость материнства в седьмой раз - у нее есть орден Матери.

Людмила Полтаржицкая, многодетная мама: "Такое внимание любому человеку будет приятно, тем более, что это еще связано с новогодним подарком. Очень приятно. Событие незабываемое. С сыновьями мы созвонились в первые часы. Все порадовались, поплакали от счастья".