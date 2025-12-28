3.72 BYN
Яркое зрелище и восхищение: вечерняя атмосфера Минска очаровывает
В преддверии Нового - 2026 года - сияет вся страна.
Яркое зрелище и никакого риска! Красочная иллюминация и световые инсталляции – это вечерняя атмосфера новогоднего Минска. Сани с оленями, светящиеся елки, мерцающие фонтаны, пряничные домики.
Главная новогодняя елка высотой порядка 30 метров. Вокруг арки, символизирующие 12 месяцев в году, каждая задекорирована разноцветными и большими игрушками. К слову, главная елка страны дала старт всем иллюминациям.
Огни на деревьях, яркие фонари на пешеходных улицах, уютные инсталляции в скверах - столица засияла в преддверии Рождества и Нового года. Кроме того, на главных улицах и проспектах установлены пышно украшенные елки, а витрины магазинов радуют минчан. Такие яркие композиции уже успели покорить и социальные сети белорусов.
Только в столице световой иллюминацией оформлено более 28 городских площадок. Работа предполагается до 15 января. Однако в новогодние и рождественские праздники иллюминационное освещение будет работать всю ночь. Также минчан и гостей столицы ждут новогодние ярмарки, концерты и незабываемые представления.