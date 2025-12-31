Ярмарки, гулянья и новогодние представления - Беларусь встречает главный зимний праздник

Ярмарки, гулянья и новогодние представления. Страна ярко и с колоритом встречает главный зимний праздник. Развлечения и активности организованы как в центре Минска, так и в каждом районе.

Новогодние театрализованные представления для детей и взрослых

Новогодняя атмосфера и сказочные герои в ярких образах. Праздничное представление "Тайна новогодней открытки" проходит ежедневно в эти дни на площадке у Дворца спорта. Зимнее настроение создается не только у детей, но и у взрослых.

Атмосфера настоящего праздника царит во всех уголках Минска. Так, в Раковском дворике для гостей - серия праздничных представлений: хороводы у зеленого дерева, частушки и зажигательные танцевальные перформансы.