Йогурт, который снижает холестерин - "Молочный мир" презентовал полезные новинки на "Белагро"

На выставке "Белагро-2025" можно не только увидеть технические и технологические инновации, но и попробовать новинки от белорусских производителей.

"Молочный мир" представил на выставке кофейные холодные напитки с трендовыми вкусами: кокосовый раф, матча-зеленый чай и кофейный бамбл. Некоторые напитки предприятие произвело совместно с белорусскими учеными. О них рассказала начальник сектора маркетинга ОАО "Молочный мир" Анастасия Якимович.

"Йогурт DiaVita мы разрабатывали совместно с Национальной академией наук Беларуси. Он содержит экстракт бетулин, помогает снижать глюкозу и холестерин в крови", - поделилась Анастасия Якимович.

В ходе исследований участники эксперимента в течение двух недель употребляли йогурт DiaVita, после замерялся результат, было выявлено снижение глюкозы в среднем на 8 % и холестерина на 20 %.