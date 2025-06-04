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Йогурт, который снижает холестерин - "Молочный мир" презентовал полезные новинки на "Белагро"
На выставке "Белагро-2025" можно не только увидеть технические и технологические инновации, но и попробовать новинки от белорусских производителей.
"Молочный мир" представил на выставке кофейные холодные напитки с трендовыми вкусами: кокосовый раф, матча-зеленый чай и кофейный бамбл. Некоторые напитки предприятие произвело совместно с белорусскими учеными. О них рассказала начальник сектора маркетинга ОАО "Молочный мир" Анастасия Якимович.
"Йогурт DiaVita мы разрабатывали совместно с Национальной академией наук Беларуси. Он содержит экстракт бетулин, помогает снижать глюкозу и холестерин в крови", - поделилась Анастасия Якимович.
В ходе исследований участники эксперимента в течение двух недель употребляли йогурт DiaVita, после замерялся результат, было выявлено снижение глюкозы в среднем на 8 % и холестерина на 20 %.
По мнению Анастасии Якимович, трендом 2025 года стал дубайский шоколад: "Конечно, мы не отстаем от трендов. У нас есть линейка "Узнай мир" - коллекция десертов мира. Это сырки глазированные и мороженое со вкусом яблочного штруделя, вишневого брауни, малинового чизкейка. Мы первые выпустили сырок с дубайским шоколадом, он очень хорошо продается".