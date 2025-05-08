Юбилей Великой Победы вместе с БТ. "Первый информационный" будет работать из трех выездных студий

Впервые канал "Первый информационный" на протяжении ближайших дней будет работать из трех выездных студий. Они будут находиться в Бресте и в Минске: на территории Международного выставочного центра и на проспекте Победителей.

В прямом эфире выступят эксперты и гости, которые в эти дни встречают праздник Победы с белорусами.

Сразу три передвижные телевизионные станции будут поддерживать сигнал трансляции, включения с основных локаций "Первого информационного" планируются каждый час.

Белтелерадиокомпания организует трансляцию парада. Каналы "Первый информационный", "Беларусь 1" и "НТВ-Беларусь" покажут красочные кадры в прямом эфире.

Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на экранах у Дворца спорта.