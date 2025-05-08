3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Юбилей Великой Победы вместе с БТ. "Первый информационный" будет работать из трех выездных студий
Впервые канал "Первый информационный" на протяжении ближайших дней будет работать из трех выездных студий. Они будут находиться в Бресте и в Минске: на территории Международного выставочного центра и на проспекте Победителей.
В прямом эфире выступят эксперты и гости, которые в эти дни встречают праздник Победы с белорусами.
Сразу три передвижные телевизионные станции будут поддерживать сигнал трансляции, включения с основных локаций "Первого информационного" планируются каждый час.
Белтелерадиокомпания организует трансляцию парада. Каналы "Первый информационный", "Беларусь 1" и "НТВ-Беларусь" покажут красочные кадры в прямом эфире.
Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на экранах у Дворца спорта.
Интервью с ветеранами, минута молчания, архивная хроника, спецрепортажи, самые красочные моменты парада - рекордное количество эфирного времени "Первого информационного" будет посвящено 9 Мая. Присоединяйтесь к эфиру, чтобы стать частью общего праздника!