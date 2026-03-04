Юбилейный конкурс юных исследователей собрал в Минске 200 школьников из Беларуси и России

Важный этап развития образования - поддержка талантливых и инициативных учеников. Конкурс работ юных исследователей - это возможность для участников представить свои самые смелые идеи и разработки в различных сферах. В 2026 году на республиканском этапе встретились почти 200 школьников. Все они претендуют не только на победу, но и на честь представлять страну на международной арене.

Темы проектов разнообразны: от криптовалют и блокчейна до сельского хозяйства и здравоохранения. Конкурс работ исследовательского характера проводится уже в 30-й раз.

Наталья Иванов, консультант Министерства образования Беларуси:

"Это юбилейный год. С 1996-го впервые конкурс состоялся в городе Минске на базе гимназии № 6. И вот 30 лет мы работаем в этом направлении. Почему он особенно важен для нас? Потому что в стране очень важны ученые и исследователи, те, кто будет продвигать нашу науку вперед, кто будет внедрять новые технологии и подходы".

Виталий Сахвон, замдекана биологического факультета БГУ:

"Нас интересует в первую очередь владение докладчика, учащегося той информацией, которую он предоставляет, степень его участия в данной работе, естественно, очень важное значение имеет тематика: насколько она актуальна для нашего времени, мира, поскольку те учащиеся, которые станут победителями в нашей секции, будут представлять Республику Беларусь на международном конкурсе. И мы с прицелом на это отдаем предпочтение работам, которые будут высоко оценены именно в международном масштабе".

Республиканский конкурс исследовательских работ собрал около 200 школьников, включая представителей из России. Все они представили свои разработки, эксперименты и открытия в 7 областях, в том числе в физике, химии, астрономии.

"У меня проект называется "Мусорная реформа. Методы устранения космического мусора". Целью моей работы является ознакомить окружающих с такой проблемой, как космический мусор, и привлечь окружающих к участию в ее решении. К примеру, после того, как спутники перестают работать, они остаются на орбите, тем самым они становятся космическим мусором, который мешает следующему изучению. Если его станет слишком много, это будет мешать изучению космоса", - рассказал учащийся гимназии № 1 г. Слуцка Тимофей Лях.

"Мой проект - это контрольно-пропускная портативная система. Она была разработана в результате обнаруженных нами проблем с непортативностью обычных СКУД-систем. Была идея разработать систему, которая способна удобно организовать вход и выход на территории объектов. Чтобы она отличалась своей дешевизной, адаптивностью под любые условия", - отметил кадет Минского городского кадетского училища Владимир Дашук.