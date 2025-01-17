Юридические лица или простые граждане - кто больше почувствует проведенную ревизию законодательства

Кто большей степени почувствует результаты проведенной ревизии законодательства, инициированной Президентом Беларуси Александром Лукашенко 24 июля 2024 года.

На этот вопрос в "Актуальном интервью" ответила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

Качественное нормотворчество и качественное законодательство полезно всем. Если будут простые и удобные правовые решения в системе образования и здравоохранения, то это пойдет на пользу не только учителям и врачам. Это пойдет на пользу в том числе родителям и детям. Ольга Чуприс

Она также добавила, что если упростится процесс технического издания нормативно-правых актов, от этого выиграют те нормотворцы, которые участвуют в этом процессе. Это все государственные органы, все государственные служащие. "В ходе реализации поручения главы государства Совет Министров дал поручение в своей системе о необходимости дерегулирования сферы экономики. Это очень важная задача, надеемся, они ее решат", - сказала Ольга Чуприс.

Она также обратила внимание, что во время мониторинга выявилось, что некоторые моменты в социальной сфере требуют регулирования. Например, вопросы аренды жилья и дополнительной защиты прав несовершеннолетних, в том числе, на принадлежащие им доли в квартирах, построенных с государственной поддержкой. Это, заявили в Администрации Президента, тоже будет решаться в ближайшее время.