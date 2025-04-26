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Юристы ФПБ в 2024 году помогли работникам вернуть более 8 млн невыплаченных белорусских рублей
В 2024 году в Беларуси благодаря профсоюзным специалистам 20 незаконно уволенных работников были восстановлены на своих рабочих местах. Такими данными поделился председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько на телеканале "Беларусь 1".
По словам председателя Федерации профсоюзов Беларуси, достаточно большое количество людей обращается за консультациями к профсоюзным специалистам по различным вопросам. "Профсоюзные юристы призваны по своему предназначению оказать профессиональную помощь, помочь человеку разобраться в тонкостях трудового законодательства", - обозначил он.
Юрий Сенько:
"Только за 2024 год наши юристы, благодаря такому взаимодействию, помогли вернуть незаконно не выплаченные деньги работникам в размере около 8 млн белорусских рублей. И 20 незаконно уволенных работников были восстановлены на своих рабочих местах".
Как отметил Юрий Сенько, чаще всего работники обращаются в организацию за помощью, когда наступает пенсионный период, за восстановлением документов, которыми подтверждается пенсионный стаж, либо работнику работодатель не все выплатил. "И здесь мы призваны разобраться досконально вместе с администрацией предприятия для того, чтобы выяснить, правомерно или неправомерно были приняты определенные решения", - сказал председатель ФПБ.