Юрий Рутковский расскажет подробности дела коллаборанта Антанаса Гецявичюса

У зла есть имя - Антанас Гецявичюс, пособник фашистов, уроженец Литвы. Он входил в состав 12-го охранного батальона, лично участвовал в карательных операциях и отдавал приказы об уничтожении мирного населения на территории Минска и Минской области.

На счету его карательного батальона тысячи жертв - людей расстреливали, вешали и закапывали заживо. Такие преступления не имеют срока давности. Логично, что "виновен в геноциде белорусского народа" прозвучало в Верховном Суде Республики Беларусь и по делу литовского коллаборанта Гецявичюса.

Приговор вступил в законную силу, и это еще один шаг в деле сохранения исторической правды. Это был седьмой уникальный процесс для всей белорусской судебной системы.

Юрий Рутковский, судья Верховного Суда Беларуси:

"Одним из взводов командовал Гецявичюс. Он был одним из наиболее жестоких участников этого батальона - об этом говорили его непосредственные подчиненные. Он знал немецкий язык, коммуницировал с фашистами. В 1943 году был награжден гитлеровцами Железным крестом II степени. Т. е. не каждый из гитлеровских командиров такой крест получал".