Юрий Воскресенский рассказал о значении ВНС в утверждении планов развития Беларуси

Политолог Юрий Воскресенский отметил, что ВНС обладает особым статусом в политической системе Беларуси. "Белорусское народное собрание - это уникальный институт народовластия, вершина представительной демократии, потому что туда входят представители фактически всех социальных групп в Беларуси", - заявил он.

В ходе ВНС должны быть утверждены итоги президентских выборов и определены основные направления социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку.

"Конечно, хотелось бы и обсудить какой-нибудь, может быть, даже небольшой политический меморандум, чтобы зафиксировать позицию Беларуси по ряду основных вопросов", - отметил политолог.

Особое значение придается программным документам, которые разрабатываются на пятилетнюю перспективу. "Мы живем от пятилетки к пятилетке по этим планам. Далее в развитии вот этих генеральных пятилетних планов уже разрабатываются отраслевые годичные планы. Это основной документ в котором закреплен рост ряда показателей", - пояснил Юрий Воскресенский.

По его словам, именно системное планирование лежит в основе успехов страны: "Когда думают некоторые, что за 10, 20, 30 прошедших лет мы стали жить хорошо, потому что это все само свалилось. Конечно, нет. Это тяжелая, кропотливая работа. Она фиксируется в этих программных документах".