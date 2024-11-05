Юруть: Необходимо усилить военную компоненту ОДКБ

В Казахстане прошел саммит лидеров Организации Договора о коллективной безопасности. Мир находится на пороге войны с возможным ракетно-ядерным ударом. Это должны понять все страны ОДКБ. Россия ждет от своих восточных союзников подтверждения их готовности проявить выдержку, железную волю и солидарность в случае дальнейшего обострения ее отношений с НАТО и в первую очередь не дать расшатать свои государства изнутри. Своим мнением поделился председатель Жабинковского районного Совета депутатов Андрей Юруть.

"В данной ситуации, когда происходят попытки западных стран расшатать внутриполитическую ситуацию в странах - членах ОДКБ, на первый план выдвигается сохранение территориальной целостности и суверенитета. Те примеры решительных действий сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане в 2022 году должны быть применены и в будущем, - подчеркнул Андрей Юруть. - Для этого необходимо усилить военную компоненту организации, это Коллективные силы быстрого реагирования, оперативного развертывания, для того, чтобы можно было в современных условиях быстро решать возникающие вопросы и исключать те риски и угрозы, которые возникают постоянно".