За 2 года виртуального романа жительница Новополоцка лишилась 17 тыс. рублей

Пенсионерка из Новополоцка за два года переслала более 17 тыс. белорусских рублей своему виртуальному поклоннику. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Витебского облисполкома.

Новополочанка в Instagram познакомилась с мужчиной, который начал писать ей на английском языке, а когда женщина ответила, что не понимает, виртуальный собеседник перешел на русский. Он представился Джеймсом, рассказал, что вдовец, работает врачом в Сомали и у него есть две дочери, живущие в Лондоне.

Через три месяца общения он признался, что очень хочет увидеться с новой знакомой, но у него нет денег. Джеймс сослался на то, что зарплата поступает на банковскую карту, но в Сомали он не может ее обналичить. Псевдоврач попросил 300 долларов, и новополочанка выслала ему нужную сумму. Всего за два года переписки мошенник выманил у женщины более 17 тыс. белорусских рублей.

Поняв, что попалась на удочку обманщика, пенсионерка обратилась в Новополоцкий ГОВД.