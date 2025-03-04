За 2024 год в Беларуси было проведено 415 ЭКО по бюджетной программе

У белорусских семейных пар с бесплодием есть одна попытка провести экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) по бюджетной программе. Об этом 12 марта в ходе прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома рассказала заведующая отделом репродуктивного здоровья Городского клинического родильного дома № 2 Анастасия Мардас, сообщает агентство "Минск-Новости".

Говоря о супругах из Минска, которые воспользовались этой привилегией, специалист отметила, что в 2024 г. по программе бюджетного ЭКО было выполнено 415 циклов (пункция и перенос эмбриона в полость матки), а за два месяца 2025 г. - 80.

"Всего в 2024 году в Минскую городскую комиссию по отбору пациентов для бесплатного предоставления попытки ЭКО (работает на базе Городского клинического родильного дома № 2 - прим. ред.), в состав которой я вхожу, обратились 455 семейных пар, - отметила А. Мардас. - Однако по некоторым причинам не все получили положительное решение. К примеру, во время обследований, которые обязательны перед процедурой, у одного из супругов было выявлено генетическое заболевание. А это уже противопоказание для проведения ЭКО. Среди других причин отказа - низкий показатель антимюллерова гормона (АМГ), который у женщины отвечает за репродуктивную функцию. Кроме того, если у мужчины отсутствуют сперматозоиды, способные к оплодотворению, это тоже повод для отказа".

Специалист обратила внимание, что для искусственного оплодотворения можно воспользоваться сперматозоидами из банка донорских половых клеток (создан в Республиканском научно-практическом центре (РПНЦ) "Мать и дитя" - прим. ред.). Но использование биоматериала из базы доноров не входит в программу бюджетного ЭКО. Вместе с тем, не стоит отчаиваться - в учреждениях здравоохранения могут предложить проведение программы ЭКО на внебюджетной основе.

А. Мардас продолжила, что стоимость одной попытки ЭКО (без предварительных амбулаторных обследований) в государственных медучреждениях обходится в 3,5-4,5 тыс. рублей. Финансовую нагрузку берет на себя государство. При этом, как заметила специалист, в столичном втором роддоме будущую маму "ведут" от зачатия до родов, а также на протяжении шести недель после рождения малыша.

"В настоящее время в Беларуси рассматривается вопрос о предоставлении второй бесплатной попытки ЭКО, - добавила врач. - К слову, по статистике, в мире, в том числе и в нашей стране, 15–17 % супружеских пар не могут зачать ребенка естественным способом".

В Беларуси на основании Указа Президента Александра Лукашенко № 171 (от 18 мая 2020 г.) одна попытка ЭКО предоставляется бесплатно исключительно супружеским парам при следующих условиях:

наличие медицинских показаний и отсутствие медицинских противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения;

наличие у супругов гражданства Республики Беларусь;

возраст супруги до 40 лет.

Для предоставления одной попытки бюджетного ЭКО супруги лично обращаются с соответствующим заявлением, составленным в произвольной форме, в областную комиссию по отбору пациентов, а в столице - в Минскую городскую комиссию по отбору пациентов для бесплатного предоставления попытки ЭКО. Одновременно с заявлением представляются: