За 2024 год в Беларуси было присвоено 356 ученых степеней

Высшая аттестационная комиссия Беларуси подвела итоги 2024 года. За год 356 соискателей стали обладателями ученых степеней. Из них 48 получили звание доктора наук, и 308 - кандидатов наук, среди них более 30 иностранных граждан из Китая, Узбекистана, Вьетнама, Венесуэлы и еще 6 стран.

Средний возраст кандидатов наук составил 37 лет, докторов - 52 года. Примерно поровну разделились мужчины и женщины: 179 и 178 соответственно. Причем среди докторов наук женщин оказалось даже больше - 52 %. Самые распространенные темы для работ: медицина, технические, физико-математические и филологические науки.