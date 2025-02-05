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За 2024 год в Беларуси было присвоено 356 ученых степеней
Высшая аттестационная комиссия Беларуси подвела итоги 2024 года. За год 356 соискателей стали обладателями ученых степеней. Из них 48 получили звание доктора наук, и 308 - кандидатов наук, среди них более 30 иностранных граждан из Китая, Узбекистана, Вьетнама, Венесуэлы и еще 6 стран.
Средний возраст кандидатов наук составил 37 лет, докторов - 52 года. Примерно поровну разделились мужчины и женщины: 179 и 178 соответственно. Причем среди докторов наук женщин оказалось даже больше - 52 %. Самые распространенные темы для работ: медицина, технические, физико-математические и филологические науки.
Высшая аттестационная комиссия - это не только строгий контроль качества научных исследований и знаний, но также работа над современными технологиями. Она модернизирует научную литературу. Так, в 2025 году выйдут методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта при подготовке диссертаций. Это поможет молодым ученым эффективно использовать современные технологии для проведения исследований и написания научных работ.