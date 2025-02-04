За 2024 год в Минске было удовлетворено 2,6 тыс. запросов нуждающихся в жилье

В Беларуси сегодня идет создание удобных и доступных условий для жилья нуждающимся. Большая работа проводится по предоставлению мест в общежитиях.

Только за 2024 год в Минске было удовлетворено более 2,6 тыс. запросов. Так, сейчас на балансе предприятия "Минские городские общежития" 41 заселенное общежитие. Всего в них проживают более 10 тыс. человек.

Кроме общежитий в фонде предприятия содержится еще почти 17,7 тыс. квартир государственного жилфонда. Э то и социальное, и арендное жилье.



Ольга Лукашенок, главный специалист отдела по жилищным вопросам управления ЖКХ, энергетики и топлива Миноблисполкома:

"Для того чтобы получить жилое помещение в общежитии, необходимо стать на учет. Это осуществляется в рамках административной процедуры. Помимо подачи документа на имя руководителя необходимо предоставить еще определенный пакет документов".