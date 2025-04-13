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За 3 года действия безвиза в Беларусь приехали порядка 1,1 млн иностранцев
Порядка 1,1 млн иностранцев были в Беларуси за 3 года действия безвиза. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Государственный пограничный комитет.
В пограничном ведомстве напомнили, что решением Президента Беларуси Александра Лукашенко 15 апреля 2022 года в государстве был введен безвизовый въезд для граждан соседних европейских стран. За 3 года по безвизву в Беларусь приехали 1 062 746 иностранцев: 610 896 граждан Литвы, 261 419 граждан и 80 134 негражданин Латвии и 110 297 граждан Польши.
С 19 июля прошлого года список стран, которым разрешен безвизовый въезд, пополнили еще 35 государств. В настоящее время 22 853 гражданина этих стран посетили нашу страну.
В Госпогранкомитете подчеркнули, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно.
Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".