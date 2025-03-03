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За 4 года в Минской области более 870 безработных получили помощь на развитие своего дела
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Более 870 безработных за четыре года получили поддержку на развитие своего дела и открытие бизнеса в Минской области.
Благодаря комплексной поддержке и соцпрограммам более 20 тысяч человек нашли работу. Особое внимание - трудоустройству людей с ограниченными возможностями, для них занятость - это еще и социализация.
На выставке "Забота со знаком качества" презентовали лучшие социальные практики области. Это проект "Хлеб на столе - мир на земле", патриотическая волонтерская инициатива, ресурсная площадка по духовно-нравственному воспитанию, "Мастерская добрых дел".
Возможностями территориальных центров соцобслуживания в Минской области пользуются почти 30 тысяч человек.