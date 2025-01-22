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За два дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси явка граждан составила 17,67 %

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За два дня в досрочном голосовании на выборах Президента Республики Беларусь приняло участие 17,67 % от общего числа граждан, включенных в списки для голосования. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК.

В Брестской области получили бюллетени 19,35% граждан, в Витебской - 18,35 %, в Гомельской - 17,67 %, в Гродненской - 15,13 %, в Минской - 17,72 %, в Могилевской - 17,98 %, в Минске - 17,20 %.

Досрочное голосование проходит с 21 по 25 января 2025 года.

В этот период вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января.

Во время досрочного голосования участковые комиссии работают с 12.00 до 19.00 без перерыва.

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