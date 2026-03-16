За два месяца внезапных боевых проверок белорусская армия подтвердила готовность защитить страну

По распоряжению главы государства в Вооруженных Силах Беларуси завершен масштабный комплекс мероприятий в рамках внезапной проверки боеготовности. На протяжении двух месяцев проверялись все ключевые элементы - от подъема по тревоге до способности отразить удар с воздуха. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович подвел промежуточные итоги и рассказал, как армия справилась с задачами и какие выводы будут сделаны. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Замысел внезапной проверки, утвержденный Президентом, реализовывался в течение двух месяцев. За это время проверке подверглись как сухопутные войска, так и военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. "Мы проверили широкий спектр вопросов, связанных с готовностью и способностью вооруженных сил выполнять задачи по предназначению. В первую очередь - воинские части постоянной готовности, части немедленного реагирования: как они способны в кратчайшие сроки привести себя в боевую готовность, докомплектоваться, поднять запасы материальных средств и выйти в указанные районы", - сообщил Александр Вольфович.

Принципиально важным было то, что районы выхода были новыми и незнакомыми. Отрабатывались вопросы боевой готовности, совершения маршей и, главное, качество выполнения задач. "Мы проверяли, как программы боевой подготовки учитывают опыт специальной военной операции и других военных конфликтов, которые сегодня протекают в мире. А их более 60", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

Проверка коснулась не только действующих частей. Совместно с Комитетом госконтроля были проинспектированы базы, арсеналы и склады с запасами материальных средств и техникой, стоящей на хранении. "Насколько эта техника сегодня соответствует своим тактико-техническим характеристикам, насколько личный состав баз и арсеналов способен в установленные сроки привести ее в готовность, совершить марш и выполнить задачи", - перечислил Александр Вольфович.

Был отработан широкий спектр вопросов. По итогам этой работы есть над чем думать и что анализировать.

Отдельный и, пожалуй, самый зрелищный этап - проверка ВВС и войск ПВО. События на Ближнем Востоке подтверждают, что защита воздушного пространства сегодня - приоритет номер один. "Были проверены практически все воинские части войск ПВО и ВВС. Они переведены на усиленный режим боевого дежурства, вышли в оперативные районы на стартовые позиции. Проведена масштабная проверка способности находить и отражать потенциального противника", - рассказал госсекретарь Совбеза.

Штурмовая и истребительная авиация работала в полном объеме. Интрига сохранялась до последнего: о маршрутах и целях знали только госсекретарь и те, кто вручал пакеты. "Была насыщенная проверка - 23 маршрута, более 60 воздушных целей. Руководящему составу пришлось попотеть. Но они с задачами справились", - констатировал Александр Вольфович.

О результатах проверки ПВО и ВВС, об итогах практических стрельб госсекретарь подробно доложил главе государства.

Президент поставил задачу детально проанализировать результаты проверки: что получилось, что нет, на что обратить внимание. Сейчас материалы собираются и обобщаются. "Будет проведен детальный анализ проблемных вопросов, того, что нужно поправить, внедрить, какие изменения внести в нормативно-правовые документы, программы боевой подготовки, курсы вождения и стрельб", - сообщил госсекретарь Совбеза.

Несмотря на все сложности, главный итог проверки сформулирован четко. "В целом проверка показала самое главное - наш личный состав сегодня готов, понимает возложенные задачи и готов к отражению возможных угроз. И способен дать соответствующий отпор потенциальному противнику в случае агрессии", - заявил Александр Вольфович.

Он особо подчеркнул миролюбивый характер белорусской политики. "Мы никому не угрожаем, не предъявляем никаких требований. Республика Беларусь нацелена только на дружественное отношение ко всем странам. Мы уважаем суверенитет и интересы наших соседей", - отметил он.