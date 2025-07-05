За две недели 8 городов Беларуси и России. Из Ростова-на-Дону стартует патриотический автопробег

Из Ростова-на-Дону стартует ежегодный молодежный патриотический автопробег "Дороги славы - наша история".



Маршрут продлится две недели и охватит 8 городов Беларуси и России: Тулу, Смоленск, Москву, Калугу, Витебск, Брест, Могилев и Минск.

Участники посетят мемориальные комплексы, братские могилы и музеи боевой славы. В каждом городе пройдут патриотические мероприятия, круглые столы и диалоговые площадки.

Ася Компаниец, руководитель штаба Ростовского регионального патриотического движения "Дороги славы - наша история":

"Организуют это все именно студенты - молодежь. Представлете, какой большой опыт получают ребята! Каждый человек выбирает город. Ребята общаются с представителями органов власти, важными людьми, учатся коммуникации, учатся решать вопросы. Традиционно мы посетим Брестскую крепость, встретимся с "Русским обществом" в Беларуси, посетим Хатынь, посетим памятные места, связанные с Великой Отечественной войной".