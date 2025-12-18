За ходом Всебелорусского народного собрания следила вся страна

Важнейшее общественно-политическое событие не обошло стороной студентов, слушателей и преподавателей Академии управления при Президенте Беларуси. В каждом учебном корпусе, а также в холлах организовали просмотр видеотрансляции второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Послание главы государства вызвало живой отклик в сердцах будущих управленцев. Молодежь готова принять вызов будущего и внести свой вклад в развитие страны.