За ходом Всебелорусского народного собрания следила вся страна
Автор:Редакция news.by
Важнейшее общественно-политическое событие не обошло стороной студентов, слушателей и преподавателей Академии управления при Президенте Беларуси. В каждом учебном корпусе, а также в холлах организовали просмотр видеотрансляции второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Послание главы государства вызвало живой отклик в сердцах будущих управленцев. Молодежь готова принять вызов будущего и внести свой вклад в развитие страны.
Уже в эту субботу, 20 декабря, в Академии управления при Президенте Республики Беларусь эксперты со студентами и слушателями обсудят ключевые посылы второго заседания VII Всебелорусского народного собрания.