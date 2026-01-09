За ночь спасатели Минской области 25 раз вытаскивали автомобили из снега

За ночь работники МЧС Минской области выезжали на оказание помощи населению и организациям по извлечению автомобилей из снега 25 раз. Помощь спасателей потребовалась водителям в Солигорском, Борисовском, Дзержинском, Несвижском, Столбцовском, Копыльском, Березинском, Любанском, Воложинском, Червенском, Узденском районах.

Спасатели выезжали 5 раз для буксировки автобусов, 12 - для буксировки легковых автомобилей и по 4 раза - для буксировки грузовых автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи.