За пять дней досрочного голосования на выборах Президента Беларуси явка граждан составила 41,81 %

В Беларуси за пять дней досрочного голосования на выборах Президента явка по стране составила 41,81 % от общего количества избирателей.

По регионам цифры следующие: в Могилевской области отдали свои голоса почти 43 % белорусов, явка по Минской составила 42,68 %, практически 42 % избирателей проголосовали в Брестской области, активно делали свой выбор также жители Витебского, Гомельского и Гродненского регионов. В столице отдали свои голоса более 41 % избирателей.