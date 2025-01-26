За пять дней досрочного голосования на выборах Президента Беларуси явка граждан составила 41,81 %

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В Беларуси за пять дней досрочного голосования на выборах Президента явка по стране составила 41,81 % от общего количества избирателей.
По регионам цифры следующие: в Могилевской области отдали свои голоса почти 43 % белорусов, явка по Минской составила 42,68 %, практически 42 % избирателей проголосовали в Брестской области, активно делали свой выбор также жители Витебского, Гомельского и Гродненского регионов. В столице отдали свои голоса более 41 % избирателей.
Брестская область - 41,99 %
Витебская область - 41,51 %
Гомельская область - 41,72 %
Гродненская область - 40,70 %
Минская область - 42,68 %
Могилевская область - 42,95 %
г. Минск - 41,14 %