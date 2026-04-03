За три месяца - 80 новых электронных услуг: как "Е-Паслуга" упрощает жизнь белорусов

Фото: sb.by

В 2026 году на портале "Е-Паслуга" появилось достаточно большое количество новых услуг. Какие из них пользуются наибольшим спросом, а также чем еще удивят специалисты в ближайшее время, рассказала в "Актуальном интервью" начальник отдела РУП "Национальный центр электронных услуг" Светлана Караневич.

За минувшие три месяца 2026 года на портале появилось 80 новых электронных услуг.

"Самая популярная на сегодня услуга - административные процедуры для молодых семей, позволяющие поставить на учет в детский сад детей и в последующем получить направление на его посещение. Таких процедур с января было оказано уже 8,5 тыс.", - отметила гость интервью.

В настоящее время в Беларуси развивается много цифровых платформ - в сфере образования, здравоохранения. Последняя была запущена в опытную эксплуатацию в конце 2025 года. Сегодня она проходит апробацию на базе нескольких поликлиник и больниц.

К слову, централизованная платформа здравоохранения будет включать разные информационные ресурсы - банки данных доноров, больных теми или иными заболеваниями. В том числе будет содержаться информация о больничных листах, выданных различным категориям населения в разные периоды и по разным причинам (например, листы нетрудоспособности по беременности и родам либо при наступлении болезни в рабочий период).

Светлана Караневич

"Предполагается, что эта большая информационная система здравоохранения будет интегрирована с "Е-Паслугай" для предоставления разного рода информации. Вполне ожидаемо, что на сайте появится отдельный раздел - "Личный кабинет пациента", в который люди смогут получать не только электронные больничные, а и полностью электронные медицинские карты, результаты анализов, обследований", - поделилась планами нововведений начальник отдела РУП "Национальный центр электронных услуг".

По словам Светланы Караневич, в ближайшее время также появятся услуги, запланированные в определенных планах и графиках правительства. Они уже утверждены и касаются, например, регистрации домашних питомцев, согласования перепланировок жилья, согласования установки на фасадах жилых домов кондиционеров. Кроме того, на сайте для упрощения работы планируется внедрить агента на основе искусственного интеллекта, который появится на "Е-Паслуге" и будет сопровождать клиентов от момента заказа услуги до момента ее получения.