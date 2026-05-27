3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
За весну 2026 года площадь лесов в Беларуси увеличилась на 80,5 тыс. га
Леса - наше богатство и достояние. Они покрывают 40 % территории Беларуси, и эта цифра продолжает расти. Только за весну этого года лесной фонд пополнился на 80,5 тыс. гектаров и достиг отметки в 9,8 млн - это больше, чем один гектар на каждого жителя страны. Легкие страны заметно разрастаются дважды в год - осенью и весной, во время масштабных посадок. Так, только за прошлый год лесовосстановление выполнено на площади в 36 тыс. гектаров, и это гораздо больше, чем было в планах.
Виктор Звертовский, замначальника управления Министерства лесного хозяйства Беларуси:
"Планировалось создание лесных культур на площади практически 19 тыс. гектаров. В этот весенний период уже созданы лесные культуры на 18,5 тыс. гектаров. Лесоводы занимаются не только созданием лесных культур, но и уходом за лесными насаждениями. А это дополнение. В весенний период уже дополнены лесные культуры на площади 25,7 тысяч гектаров".
Игорь Хевук, главный лесничий Червенского лесхоза:
"Лесосека очищена практически, в идеальном состоянии должна быть. Это убранные порубочные остатки. Мы здесь мульчировали почву для того, чтобы прямолинейно подготовить ее для высадки леса".
Качественный посадочный материал - фундамент успеха. В системе Министерства лесного хозяйства над этим работают 77 лесных питомников. Ежегодно здесь выращивают до 350 млн единиц молодых растений, что полностью закрывает потребность отрасли.