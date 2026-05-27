За весну 2026 года площадь лесов в Беларуси увеличилась на 80,5 тыс. га

Леса - наше богатство и достояние. Они покрывают 40 % территории Беларуси, и эта цифра продолжает расти. Только за весну этого года лесной фонд пополнился на 80,5 тыс. гектаров и достиг отметки в 9,8 млн - это больше, чем один гектар на каждого жителя страны. Легкие страны заметно разрастаются дважды в год - осенью и весной, во время масштабных посадок. Так, только за прошлый год лесовосстановление выполнено на площади в 36 тыс. гектаров, и это гораздо больше, чем было в планах.