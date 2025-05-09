"Забег отважных" проходит в Минске, он включает в себя 16 стартов

В Беларуси 9 Мая, в День Победы по традиции сотни любителей здорового образа жизни вышли на "Забег отважных". Всего 16 стартов, включая семейный. Все регистрационные слоты выкуплены заранее. Ажиотаж понятен - белорусы известные поклонники спорта.

Традиционный забег проходит в парке Победы. Все сегодня вышли на старт, чтобы почтить память тех героев, которые когда-то сражались за то, чтобы мы сегодня жили под мирным небом в такой прекрасной стране. Бегут сегодня все - от водителей, военных, врачей до телевизионщиков.