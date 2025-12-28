Забота и здоровье: какие возможности сегодня есть у белорусской медицины

Одно из важных направлений политики белорусского государства - забота о здоровье людей. Как подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, здесь есть поводы для гордости.

Надежда Шаститко, пациентка РНПЦ "Кардиология":

"Спасибо нашим докторам за их огромный вклад, за то, что они борются за наши судьбы".

Прошла неделя после операции, а пациентка РНПЦ "Кардиология" уже спокойно передвигается по коридорам центра. Надежде Шаститко заменили аортальный клапан сердца мини-доступом.

Евгений Костюкович, врач-кардиохирург РНПЦ "Кардиология":

"Был выбран метод протезирования из мини-доступа правосторонней торакотомии. Это более прогрессивный метод, который позволяет быстро реабилитироваться, встать на ноги и приступить к обычной жизни через 5-6 дней после операции в отличие от классического доступа".

Андрей Пристром, директор РНПЦ "Кардиология":

"Если посмотреть, что мы делаем сейчас и то, что было 20-30 лет назад, это колоссальная разница. Сегодня только в нашем центре ежегодно выполнятся порядка 1,2-1,3 тыс. операций на сердце, около 1,5 тыс. эндоваскулярных операций, более 1 тыс. обляций. За каждой их этих цифр стоит спасенная человеческая жизнь".

Модернизация и реконструкция медучреждений - это также часть политики по охране здоровья белорусов. То, что раньше казалось фантастикой, сегодня помогает сохранять здоровье и улучшать качество жизни каждого.

Виктор Кондратович, главврач Минского городского клинического онкологического центра:

"Врачебную деятельность я начал с онколога в 1990 году. Мне есть с чем сравнить. В то время был один аппарат УЗИ на всю больницу, мы бегали в кабинет и молились на этот аппарат, чтобы он работал. Что касается МРТ, даже не понимали и не представляли, что это такое. Сейчас только в нашей больнице стоит 2 аппарата МРТ. В строящемся корпусе, который через год будет готов, появится еще два аппарата".

В Республиканском стоматологическом центре - университетской клинике, кроме профильной помощи населению, обучают будущих стоматологов. Техническое переоснащение здесь уже как неотъемлемая часть.

Валерий Недень, главврач ГУ "Республиканский клинический стоматологический центр - университетская клиника":

"В здании мы сделали ремонт, сделали ремонт в 24 кабинетах, купили 64 установки, также было закуплено 3 микроскопа для стоматологической кафедры БГМУ, провели большую модернизацию по информатизации. Также планируется закупка 73 установок для нового корпуса".