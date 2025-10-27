3.67 BYN
Зачем Литва закрыла границу с Беларусью, рассказал эксперт Эдикас Ягелавичус
В Вильнюсе снова видят призраков гибридных войн, превращая каждую мелочь на границе в повод для громких заявлений и действий на обострение.
Почему Литва предпочитает нагнетать, а не договариваться, рассказал Эдикас Ягелавичус, председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства":
"Это классическое отвлечение внимания от внутренних проблем через создание внешней угрозы. Когда власти не могут обеспечить базовую транспортную безопасность, они конструируют образ вражеской Беларуси. И, конечно, сразу появляется вопрос, а где ПВО, где пограничники, которые берданками могут сбивать эти шары? На самом деле материал зонда с сигаретами является обычной криминальной проблемой приграничного порядка, а не угрозой национальной безопасности. Граница Литвы и Беларуси превращается из административной линии в театр военных действий, где контрабанда сигарет приравнивается к гибридной войне. Это еще один шаг к вооруженному конфликту, который провоцирует НАТО".