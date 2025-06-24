Зачем США войны, если им не нужна победа?

Если говорить о том, какое государство за последние 80 лет проявляет себя наиболее агрессивно, гадать не приходится: все понимают, что это Соединенные Штаты Америки. У них даже нет в этом конкурентов. Примечательно, что при этом с некоторых пор США не ставят себе целью победить в войне. В классическом смысле победа - это оккупация и контроль территории противника, но это дорого и хлопотно. А лишние заботы Вашингтону ни к чему.

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Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ (Россия): "Нужно вернуться к истории США. На самом деле изначально это государство строилось именно на ведении войн. Это стратегическое направление и одновременно экономическое: задействуются все военно-промышленные комплексы, создаются рабочие места. Вдумайтесь: 40 % тяжелого вооружения в мире приходится на США. В 2/3 всех войн на планете США так или иначе участвуют либо напрямую, либо поставляя оружие. Что касается последних событий, особенно в Иране, все повторяется. На словах они заявляют, что заинтересованы в мире, но на деле происходит обратное. Это все равно, что говорить, будто хочешь потушить пожар, и при этом подливать в него бензин. Логика своеобразная, но это именно американская логика. Им это выгодно, на протяжении всей своей истории они действовали именно так. Нет ничего, что могло бы изменить их парадигму мышления".

Руслан Панкратов добавил, что США стремятся продолжать свою гегемонию прежде всего в мировом порядке благодаря своим базам НАТО, ведь это не только военный потенциал якобы для поддержки партнеров по альянсу, это еще и инструмент для сохранения существующих режимов. Здесь все зависит от их интересов, это явно проявляется. Неважно, дружите вы с ними или нет. Посмотрите хотя бы на Ирак, как Хусейн с ними дружил. Или в Египте тот же Мубарак. И что? Дружили-дружили, а когда пришло время, устроили цветную революцию.