"Задач очень много, и все они освещены" - делегат ВНС Лукьяненко о выступлении Президента

Будущее Беларуси зависит от самих белорусов - на это еще раз сделал акцент глава государства. Посылы, которые звучали на ВНС, откликнулись в каждом.

Во Дворце Республики, кажется, собралась вся Беларусь: учителя, медики, строители, экономисты, военные - им предстоит решить, как будем двигаться в предстоящую пятилетку. Ответственно очень, ведь главный критик - народ. Поэтому услышать голос каждого - задача номер один для Всебелорусского народного собрания. Около 1200 делегатов еще до начала - атмосфера рабочая - в кулуарах обсуждают Программу социально-экономического развития.

Ирина Горбацевич, делегат VII Всебелорусского народного собрания, учитель гимназии № 1 г. Бреста:

"В ближайшие пять лет планы грандиозные. Это внедрение искусственного интеллекта. Наша молодежь, наши учащиеся сейчас настолько креативны и мобильны, настолько быстро все осваивают, что здесь я вижу проблему в том, чтобы не было слишком много, чтобы дети не разучились думать, чтобы искусственный интеллект не победил естественный".

Елена Пасюта, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Гродненского областного совета депутатов:

"Молодежь сегодня у нас, конечно, в авангарде, но наша задача в настоящее время, конечно, поработать таким образом, чтобы она была профессиональной, конечно, чтобы она горячо любила свою Родину, пришла нам на смену и, конечно, нас заменила. Поэтому очень большие ожидания".

Прессы традиционно во Дворце много. Более 400 представителей СМИ было аккредитовано - около 4 десятков журналистов из России, Китая, Германии, Турции. Президента слушали и слышали за рубежом - повестка актуальна как никогда.

Дмитрий Белецкий, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

"В новой Программе социально-экономического развития обороноспособности и развитию военно-промышленного комплекса уделена целая глава. Это, я считаю, главный критерий того, что государство уделяет пристальное внимание развитию нашей обороноспособности. Что касается Послания Президента, я считаю, что самым главным посылом, самой главной информацией, которая была доведена сегодня (18 декабря - прим. Ред.), это информация о том, что со вчерашнего дня на боевое дежурство заступил Орешник".

Послание Президента началось в 16:00 с внутренней повестки и с того, чем мы действительно можем гордиться. У нас стабильная экономика, достойная медицина, выросла заработная плата, а в мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности занимаем 56-ю позицию среди 153 стран.

Зинаида Пенькова, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

"Всебелорусское собрание - это самый высокий уровень развития нашей страны на сегодняшнем этапе. Многие наши руководители промышленных предприятий познакомились с Программой, и все потихоньку вздыхают, потому что очень серьезные цифры стоят, которые нужно отработать и достичь".

Конечно, есть к чему стремиться, предстоит большая работа - на это нацеливает Президент. Развитие регионов, туризма, наращивание инвестиций - каждый в Послании искал для себя ответ на свой вопрос.

Александр Михно, делегат VII Всебелорусского народного собрания, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Президент опять повторил свою позицию, что Республика Беларусь - это островок свободы, островок мира. И этот мир, конечно же, мы должны сохранить. Под его руководством мы сохраним эту землю".

Ольга Лукьяненко, делегат VII Всебелорусского народного собрания, директор КСУП "Агросолы":

"Впечатлений настолько много, что нельзя их сразу выразить. Но никогда не было такого случая, чтобы слушали Президента и не впечатлились этим выступлением, когда и крик души, и такой откровенный, такой прямой, правильный разговор, конечно, и мыслей сразу возникает много, и хочется действовать. Безусловно, задач очень много, и все они освещены. Меня особенно тронули те проблемы сельского хозяйства, и я рада, что они сегодня так обсуждаются".