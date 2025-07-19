Задержаны с поличным. В Витебской области раскрыта коррупционная схема в сельском хозяйстве

Оперативники БЭП Витебской области при силовой поддержке бойцов ОМОНа с поличным при получении взяток задержали двоих жителей Орши. Установлено, что 37-летний фигурант, являясь должностным лицом, совместно с 32-летним руководителем сельхозпредприятия обеспечил коммерческой фирме победу в процедуре закупок услуг по ремонту сельхозтехники, принадлежащей различным хозяйствам района. За содействие они получили от директора организации и его представителя 20 тыс. белорусских рублей.

Александр Макарюк, начальник УБЭП УВД Витебского облисполкома: "В Орше задержан 37-летний мужчина, занимающий ответственную должность. Совместно с директором сельскохозяйственной организации, используя служебные полномочия, он обеспечивал победу коммерческой фирмы в тендерах на ремонт сельхозтехники, принадлежащей предприятиям Оршанского района. В качестве взятки директор коммерческой организации и его представитель передали должностным лицам 20 тыс. рублей. За получение взятки им грозит до 15 лет лишения свободы, а за дачу взятки предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы".