"Лето - детям"! На старте - сезон отдыха и оздоровления школьников. В загородных лагерях идет активная подготовка: завершают ремонт жилых корпусов, обновляют спортивную инфраструктуру и благоустраивают территорию. В лесном массиве Минской области - 24 здравницы с круглосуточным пребыванием.

Как вдохновить молодежь на проявление своих способностей и за 15 дней стать настоящей командой друзей. Учитель по профессии Александр Осипенко почти 10 лет работает в педагогической сфере, поэтому задачи на новом месте работы не новые. В лагере "Строитель" Борисовского района будет учить. отдыхать. Пока - под стать названию здравницы - работает над привлекательностью территории.

Загородный лагерь "Строитель" более 40 лет в топе мест для летнего отдыха детей и молодежи. Сначала жилые домики были в экостиле. На смену им возвели комплекс из кирпича. Постепенно обновляют инфраструктуру: от капитальной модернизации пищеблока до стильных фотозон и уличного освещения.

Подготовку к новому летнему сезону в лагере начали еще с зимы. Над благоустройством работают полтора месяца. От замены тротуарной плитки до цветочных композиций. Первая смена стартует 13 июня. 240 мальчиков и девочек - с путевкой в активное и веселое лето.

Воспитательный процесс - неотъемлемая часть мультипрограммы загородного отдыха. На каждую смену - определенный тематический блок из мастер-классов, экскурсий, туристических путешествий и спортивных активностей. Продолжится традиция республиканской акцией "Шаг к успеху".

За лето в лагерях Минской области готовы принять более 64 тыс. детей. На выбор и тематические смены с акцентом на спорт, науку, творчество, и лагеря военно-патриотического профиля.