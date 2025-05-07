Закон об амнистии в Беларуси будет реализован в течение шести месяцев

МВД приступает к реализации закона "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". Этот процесс будет осуществляться в течение шести месяцев. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

Президент Беларуси утвердил закон об амнистии в связи с 80-летием Великой Победы В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц 22 часа назад

Как сообщалось, Президентом подписан закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". Документ разработан с учетом практики применения предыдущих амнистий, однако имеет свои особенности. Так, значительно расширена категория освобождаемых.

Закон будет применяться только к лицам, имеющим положительную характеристику в период отбывания наказания. В основном под его положения подпадут те, кто совершил преступления, не представляющие большой общественной опасности или менее тяжкие.

Амнистия не будет распространяться на тех, кто: будучи ранее амнистированным, вновь совершил умышленное преступление; не возместил причиненный вред; допустил особо опасный рецидив преступлений; причастен к экстремистской или террористической деятельности; осужден к пожизненному лишению свободы.

Во всех исправительных учреждениях создаются специальные комиссии для рассмотрения вопросов применения амнистии. Результаты будут доведены индивидуально каждому осужденному под роспись.