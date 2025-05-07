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Закон об амнистии в Беларуси будет реализован в течение шести месяцев
МВД приступает к реализации закона "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". Этот процесс будет осуществляться в течение шести месяцев. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
Президент Беларуси утвердил закон об амнистии в связи с 80-летием Великой Победы
В преддверии праздника Великой Победы принятие данного закона знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, стремящемся к ресоциализации виновных лиц
Как сообщалось, Президентом подписан закон "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". Документ разработан с учетом практики применения предыдущих амнистий, однако имеет свои особенности. Так, значительно расширена категория освобождаемых.
Закон будет применяться только к лицам, имеющим положительную характеристику в период отбывания наказания. В основном под его положения подпадут те, кто совершил преступления, не представляющие большой общественной опасности или менее тяжкие.
Амнистия не будет распространяться на тех, кто: будучи ранее амнистированным, вновь совершил умышленное преступление; не возместил причиненный вред; допустил особо опасный рецидив преступлений; причастен к экстремистской или террористической деятельности; осужден к пожизненному лишению свободы.
Во всех исправительных учреждениях создаются специальные комиссии для рассмотрения вопросов применения амнистии. Результаты будут доведены индивидуально каждому осужденному под роспись.
Наравне с ДИН МВД непосредственным субъектом исполнения закона являются уголовно-исполнительные инспекции. Они ведут работу как с освободившимися из учреждений пенитенциарной системы, так и с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы.