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Законопроект по вопросам уголовной ответственности одобрен Советом Республики
На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва одобрен проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", сообщает БЕЛТА.
Законопроектом корректируются положения Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в целях обеспечения индивидуализации уголовной ответственности, усиления гуманистической направленности уголовного закона, обеспечения сбалансированности его норм.
В частности, пересмотрены санкции около 100 составов преступлений, в том числе более 70 - дополнены альтернативными видами наказания (штраф, арест, исправительные работы, ограничение свободы), включая 22 состава, в которых предусматривалось исключительно лишение свободы. Перечень преступлений, совершение которых гражданами Республики Беларусь за пределами страны влечет уголовную ответственность, дополнен преступлениями террористической направленности. Предлагается не применять наказание в виде лишения свободы к женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов, а также к несовершеннолетним и инвалидам I группы при условии, если преступление совершено ими впервые и не связано с посягательством на жизнь и здоровье человека или экстремистской деятельностью. По ряду преступлений, в том числе экономической направленности, дифференцируется ответственность (предусматриваются более мягкие виды наказания, снижаются сроки ограничения свободы либо лишения свободы).
В целях индивидуализации ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов статья 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь дополняется альтернативными видами наказания в виде ареста и ограничения свободы. Предусматривается возможность рассмотрения судом вопроса о применении условно-досрочного освобождения осужденного от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким наказанием по ходатайству осужденного или его адвоката (законного представителя). Генеральный прокурор и его заместители наделяются исключительным правом продления срока предварительного следствия свыше 6 месяцев. Устанавливаются минимальные требования к содержанию жалобы участников уголовного процесса.