Законопроект по вопросам уголовной ответственности одобрен Советом Республики

В частности, пересмотрены санкции около 100 составов преступлений, в том числе более 70 - дополнены альтернативными видами наказания (штраф, арест, исправительные работы, ограничение свободы), включая 22 состава, в которых предусматривалось исключительно лишение свободы. Перечень преступлений, совершение которых гражданами Республики Беларусь за пределами страны влечет уголовную ответственность, дополнен преступлениями террористической направленности. Предлагается не применять наказание в виде лишения свободы к женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов, а также к несовершеннолетним и инвалидам I группы при условии, если преступление совершено ими впервые и не связано с посягательством на жизнь и здоровье человека или экстремистской деятельностью. По ряду преступлений, в том числе экономической направленности, дифференцируется ответственность (предусматриваются более мягкие виды наказания, снижаются сроки ограничения свободы либо лишения свободы).