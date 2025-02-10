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Закрытие путепровода в Минске - какая сейчас ситуация на альтернативных маршрутах
В год благоустройства в Минске планируют отремонтировать около десятка мостовых сооружений. Так, например, в центре столицы уже закрылся на реконструкцию путепровод между ул. Московской и пр. Независимости.
Как это влияет на дорожную обстановку, рассказала Стефания Винничек.
С 8 февраля 2025 года ключевой транспортный узел, десятилетиями связывавший ул. Московскую с главной магистралью столицы был полностью закрыт на капитальный ремонт. Интенсивный трафик на альтернативных маршрутах начался в понедельник 10 февраля. Всего за несколько дней транспортный поток смог разгрузиться и снизить количество пробок и задержки общественного транспорта.
Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"Столичная Госавтоинспекция продолжает мониторить ситуацию вокруг зоны производства работ по капитальному ремонту путепровода с пр. Независимости на ул. Московскую. Продолжаются корректировки схемы организации дорожного движения на период проведения работ, а также светофорного регулирования как в зоне, прилегающей к местам проведения работ, так и по маршрутам объезда".
"Уже на протяжении двух дней столичная Госавтоинспекция продолжает мониторить эти участки при помощи нарядов дорожно-патрульной службы, специалистов по организации дорожного движения, с применением беспилотных летательных средств по типу дронов в особых уязвимых зонах", - обозначил Денис Ливанович.
Мост построили более 60 лет назад и под нагрузку того времени. Сейчас она, естественно, другая. Специалисты будут работать на объекте круглые сутки. По нормативу у них есть, конечно, 23 месяца, но обещают уложиться к концу 2025 года - за 10 месяцев.
Дорогам и мостам по всей стране уделяется пристальное внимание. Их состояние напрямую связано с качеством жизни людей. Также по ним судят о Беларуси иностранцы. Чистота и порядок всегда были и остаются визитной карточкой Беларуси.