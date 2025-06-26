Закулисье ЕЭФ: как вели подготовку к масштабному форуму в Минске

Не менее интересная часть форума кроется в кулуарах. Там царит особая атмосфера, а еще идет большая работа и серьезная координация, чтобы такое огромное количество участников чувствовали себя как дома.

Когда официальные мероприятия Евразийского экономического форума только начинались, в техническом закулисье работа кипела вовсю. Чтобы понять масштаб форума, достаточно было заглянуть в кейтеринговую службу.

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Формат форума был интенсивный - между панельными дискуссиями обед проходил по расписанию. И здесь не было времени на долгие застолья. Трапезничали, что называется, на ногах.

"Больше всего понравилась дружественная, конструктивная обстановка за столом, где обсудили бизнес, новости, что в странах есть общего, а чем отличаемся. Вот это и было самым вкусным", - поделился один из участников форума.

Кулуарный обед - это не отдых, а место, где рождаются неформальные альянсы и крепкие международные связи. Чтобы накормить такое огромное количество людей, 70 поваров не спали всю ночь.

Из-под крышек открывалась настоящая гастродипломатия. И здесь важно было учесть все нюансы, поэтому подготовили в том числе и халяльное меню.

Алена Бабская, завпроизводством РУП "ПТГК "Октябрьский":

"Птица, говядина, будет и форель, приготовленная на пару, разные виды колбасной гастрономии, также специально заказывали халяльное меню, приготовим разные виды блюд из говядины. Предложим также халяльные сыры. Их, кстати, специально заказывали".

А в пресс-центре время будто сжималось, журналисты в поте лица выдавали на эфир самые оперативные новости. В помощь была смекалка и кое-что еще.

Без преувеличения организаторы предусмотрели все детали - подготовили молельные комнаты с разделением для мужчин и женщин, для совершения намаза - коврик и Коран. Но и это не все.

Вип-переговорные одна за другой сменялись участниками форума. Они здесь специально отведены для конфиденциальных встреч. И даже если такое помещение не удалось забронировать заранее, это можно было сделать на месте.

А для тех, кто хотел увезти с форума что-то кроме контрактов, работала сувенирная зона. Белорусские сладости и продукция Беллегпрома разлетались как горячие пирожки.

"Я пользуюсь белорусскими продуктами в Москве. Очень вкусно и качественно. И сегодня мне предложил водитель попробовать именно минское, потом сравнить с продуктами, которые привозят в Москву", - сказала участница форума (Россия) Нана Аветисова.

Без сбоев или пауз, с точностью до минуты был выстроен механизм работы каждой службы. Это отметили как белорусские участники, так и иностранные делегации.

"Я часто бываю на форумах в разных странах, но организации на таком высочайшем уровне я не видел еще нигде. Минск в эти дни - это центр мира", - поделился эмоциями участник форума (Сенегал) Серин Абду Мбаке Ндао.