Заморозки до минус 4. Какие регионы в Беларуси первыми почувствуют скандинавскую прохладу

В Беларуси на выходных ожидаются заморозки, а в последние дни апреля потеплеет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Апрель не устает удивлять белорусов своим непостоянством в погоде. После летнего тепла в ближайшее время просторами нашей республики завладеет холодный воздух северных широт. В пятницу первыми скандинавскую прохладу ощутят на себе жители Витебской и Гродненской областей, в субботу похолодает уже повсеместно. Вместе с тем в условиях переменной облачности воздух в ночные часы будет интенсивно остывать. В большинстве районов ожидаются заморозки от нуля до минус четырех градусов. Лишь местами минимальные значения окажутся в пределах положительных", - рассказали в Белгидромете.

Днем столбики термометров не поднимутся выше 6-13 градусов. В дневные часы внесет свои коррективы и создаст ощущение более прохладной погоды сильный порывистый ветер, поэтому одеваться надо теплее.

"Холодная с заморозками погода сохранится в воскресенье и понедельник", - предупредили синоптики.



В пятницу, 25 апреля, ночью и утром местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах может быть туман. Днем преимущественно без осадков, лишь по югу республики ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит 3-8 градусов, местами по югу до 11 градусов, максимальная днем от 10 по северо-западу до 24 градусов по юго-востоку.

В субботу, 26 апреля, ночью по Гомельской области, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, днем с мокрым снегом). Днем в отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами 15-18 м/с. Ночью на большей части территории прогнозируются заморозки от нуля до минус 4 градусов. Местами минимальная температура воздуха будет плюс 1-6 градусов. Днем воздух прогреется до 6-13 градусов выше нуля.

В воскресенье, 27 апреля, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью на большей части территории ожидаются заморозки ноль - минус 4 градуса, местами минимальная температура воздуха - 1-3 градуса. Максимальная температура воздуха днем составит 7-14 градусов.

В понедельник, 28 апреля, будет преимущественно без осадков. Ночью на большей части территории прогнозируются заморозки от нуля до минус 5 градусов, местами минимальная температура воздуха - плюс 1-3 градуса. Днем максимальная температура воздуха - 11-18 градусов со знаком плюс.

"Согласно предварительным прогнозам, тепло начнет возвращаться в республику в заключительные дни апреля", - отметили в Белгидромете.

Во вторник, 29 апреля, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью - 1-8 градусов со знаком плюс, по юго-востоку на почве местами возможны заморозки от нуля до минус 3 градусов. Максимальная температура воздуха днем - 12-19 градусов.