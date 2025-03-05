"Запад готов услышать позицию Беларуси". Клишевич об интервью Лукашенко

"Нужно сказать, что Марио Науфала - это не просто блогер, это приближенный к нынешней американской администрации журналист, который действительно влияет в том числе и на информационную повестку того всего, что происходит сегодня в Соединенных Штатах Америки, формирует общественное мнение, в том числе его, так скажем, взгляд на ситуацию, - прокомментировал Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - И тот факт, что впервые за долгое время интервью нашего Президента американским средствам массовой информации было показано обществу, западному обществу, без купюр, без каких-либо издержек, вырезок, скажем, а полностью как оно было, это действительно говорит о том, что там сегодня готовы слышать. В Соединенных Штатах Америки готовы слышать нашу позицию, позицию нашего Президента. Она сегодня вызывает доверие и уважение, в том числе и в американском обществе, американской элите, которая сегодня находится у власти, о чем и говорит, кстати, реакция на интервью нашего Президента известному блогеру".