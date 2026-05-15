Запад не может противостоять правде: Иван Эйсмонт о блокировке Международного радио "Беларусь"

Запад не может противостоять правде, против правды нет аргументов, таким мнением поделился гость выездной студии, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, комментируя факт блокировки YouTube-каналов Международного радио "Беларусь".

Заблокированы официальные каналы Международного радио "Беларусь" Известно, что особенно активной на этом ресурсе была польская аудитория. Также интерес к информационной повестке проявляли Германия, Великобритания, США 15.05.2026 07:09

Доступ к каналам Международного радио "Беларусь" на видеохостинге YouTube заблокирован без права восстановления. С 15 мая аналогичная судьба постигла канал ЧП.BY.

Председатель Белтелерадиокомпании назвал происходящее частью большой информационной войны коллективного Запада против Республики Беларусь. В этом противостоянии, по его словам, важно различать "кукол" и "кукловодов".

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт

"Кто такие куклы, мы знаем. Это та мишура, которая выдавала себя за независимые средства массовой информации. На самом деле это были поглотители грантов, иногда откровенные враги Республики Беларусь. Они сейчас живут за пределами страны, продолжают получать гранты и выполнять поручения западных кураторов, - подчеркнул Иван Эйсмонт. - Но куда интереснее и серьезнее противоборство с кукловодами. Именно им принадлежат эти площадки, которые удаляют наши каналы. Это уже игра по-серьезному".

Гость студии отметил, что такие блокировки делаются от злости и безысходности - это последняя стадия. Однако они работают лишь частично.