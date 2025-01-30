"Запад оскорбляет почти весь белорусский народ": европейцы высказались о выборах в Беларуси

Выборы в Беларуси прошли с соблюдением всех правил, и отражают волю белорусского народа. Таким мнением делятся международные наблюдатели, эксперты и аналитики. В Минске состоялся тематический круглый стол "Итоги президентских выборов в Беларуси: европейский взгляд". Участники обсудили ход электоральной кампании и сравнили ее с процедурами, которые организуются в их странах.

Юрий Алексеев, журналист (Латвия):

"Просто потрясающе, что на выборах в Беларуси 87 % явки. Когда в Прибалтике 40 % явки уже считается большим показателем. На последних выборах в Европарламент было 33 %. А здесь поразительно, что столько молодежи голосует".

"У меня недалеко от дома в Риге есть школа, где сделали избирательный участок. И я с утра наблюдаю, сидя у окна, что подтягиваются по одному-два пожилых человека, молодежи нет. А на избирательных участках в Минске (я посетил 7 участков) молодежи полно, особенно в первой половине дня", - отметил журналист.

"Запад не может контролировать Беларусь и тогда начинает критиковать и говорить, что тут какая-то страшная диктатура. Он оскорбляет почти весь белорусский народ", - считает генеральный секретарь Коммунистической партии Комитетов Каталонии (Испания) Альберт Сантин.