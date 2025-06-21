Запад поставил четкую задачу лишить нас будущего - аналитик

Перед нами появилась экзистенциальная проблема: либо мы выживем как народ, сохранимся и укрепим свой суверенитет, либо мы будем уничтожены, потому что оккупанты поставили четкую задачу лишить нас будущего. Таким мнением в эфире "Первого национального" поделился аналитик регионального отделения Белорусского института стратегических исследований по Брестской области Сергей Жук.

По его словам, Великая Отечественная война является одним из водоразделов нашей новейшей истории. "Вклад нашего народа в победу огромен. Это миллионы наших сограждан, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, которые погибли от Сталинграда и до Берлина. Это подвиг партизан и подпольщиков, которые глубоко в тылу, не щадя своей жизни, приближали нашу победу. Те жертвы и то значение являются важным элементом формирования исторической памяти белорусского народа", - отметил он. - Это наш вклад в мировую историю. Мы тогда ее творили, мы были действительно субъектом исторического процесса. И мы были действительно на правильной стороне истории".

В современном мире попытки переписать историю связаны с тем, чтобы дезавуировать наше значение, считает Сергей Жук. "В тех случаях, когда наши оппоненты не могут исказить историю, они просто ее замалчивают", - сказал аналитик.

Сергей Жук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ed61f88-a439-4a34-a8b3-e373adb07fba/conversions/44cfb8fe-0472-42ed-abc8-d0870ea57863-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ed61f88-a439-4a34-a8b3-e373adb07fba/conversions/44cfb8fe-0472-42ed-abc8-d0870ea57863-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ed61f88-a439-4a34-a8b3-e373adb07fba/conversions/44cfb8fe-0472-42ed-abc8-d0870ea57863-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ed61f88-a439-4a34-a8b3-e373adb07fba/conversions/44cfb8fe-0472-42ed-abc8-d0870ea57863-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Жук: